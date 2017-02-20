Главные новости
В миреВ Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советникаВ РоссииВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРМоскваМосква заняла второе место в мире по загруженности дорог
В России

Московский суд повторно заочно арестовал бизнесмена Браудера

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы подтвердил заочный арест сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова, обвиняемых по делу о преднамеренном банкротстве и уходе от налогов, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"17 февраля Тверским районным судом города Москвы вынесены постановления об избрании в отношении обвиняемых Уильяма Браудера и Ивана Черкасова меры пресечения в виде заключения под стражу. Установив срок содержания Браудера и Черксова под стражей в течение двух месяцев с момента передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента их фактического задержания на территории РФ", - сказала Дзюрко в понедельник.

По ее словам, Браудеру заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ст.196 УК РФ (организация преднамеренного банкротства), ч.3 ст.33, пп."а,б" ч2. ст.199 УК РФ (организации ухода от уплаты налогов, совершенное группой лиц, в особо крупном размере), а также ч.3 ст.30 ч.2 ст.199.1 УК РФ в редакции ФЗ от 2003 года (покушение на неисполнения обязанностей налогового агента в особо крупном размере).

Черкасову заочно предъявлено обвинение в организации преднамеренного банкротства (ч3 ст33, ст.196 УК РФ), организации ухода от налогов в особо крупном размере (ч3 ст.33, пп "аб ч2 ст199 УК РФ), а также в организации неисполнения обязанностей налогового агента (ч3 ст30 ч2 199.1 УК РФ в редакции от 2003 года).

"В отношении обвиняемых следствием вынесено постановление об объявлении их в международный розыск", - отметила пресс-секретарь.

Дзюрко добавила, что защита фигурантов обжаловала их заключение под стражу, дата рассмотрения в апелляционной инстанции - Мосгорсуде - пока не назначена.

В минувшую пятницу пресс-служба фонда "Справедливость для Сергея Магнитского" сообщила, что районный суд вынес повторное постановление об аресте Брайдера, а также заочно заключил под стражу его партнера фонда Hermitage Capital Ивана Черкасова, которые проживают в Великобритании.

В сообщении говорится, что постановление было немедленно направлено в Национальное центральное бюро Интерпола МВД РФ. При этом в сообщении подчеркивается, что предыдущие попытки российской стороны добиться ареста Баудера и Черкасова через Интерпол не увенчались успехом.

Сотрудник фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов, скончался в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. Его коллеги Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун заявили, что Магнитский был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил У.Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. В этом же преступлении суд признал виновным и покойного Магнитского.

Через две недели после этого Россия объявила Браудера в международный розыск.

Позднее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы РФ возбудили на Браудера новое уголовное дело по новым эпизодам мошеннической деятельности по захвату активов крупных российских предприятий.

Со своей стороны адвокат Браудера Александр Антипов заявил тогда "Интерфаксу", что не располагает информацией о возбуждении нового дела на его клиента.

В мае 2016 года официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал, что следственными органами РФ ведется расследование ряда уголовных дел о незаконном приобретении в период с 1997 по 2005 год не менее 200 миллионов акций "Газпрома", преднамеренном банкротстве ряда компаний и уклонении от уплаты налогов, к которым, возможно, причастен Браудер.

Теги: Уильям Браудер, Hermitage Capital
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Участник нападения на псковских десантников в 2000 году осужден пожизненноУчастник нападения на псковских десантников в 2000 году осужден пожизненно
Уроженец Ставрополья Максим Понарьин ранее был осужден за теракты в московском метро в 2004 годуПодробнее
В Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНР
Дмитрий Песков пояснил, что это решение не противоречит ни международному праву, ни Минским соглашениямПодробнее
Каждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФКаждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФ
При этом 4% опрошенных считают, что Москва должна помочь киевским властям вернуть контроль над этими территориямиПодробнее
Большинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армиюБольшинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армию
Чаще других в пользу всеобщей воинской повинности высказываются пенсионеры, люди с образованием ниже среднего и селянеПодробнее
Гендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во ВладивостокеГендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во Владивостоке
Илья Спокойнов фигурирует в деле о мошенничестве с бюджетными деньгамиПодробнее
На Сахалине начался суд по делу экс-губернатора ХорошавинаНа Сахалине начался суд по делу экс-губернатора Хорошавина
Бывшего губернатора Сахалинской области обвиняют в получении взяток более чем на пятьсот миллионов рублейПодробнее
Во Владивостоке задержали организаторов акции против установки ЭРА-ГЛОНАССВо Владивостоке задержали организаторов акции против установки ЭРА-ГЛОНАСС
Составлены административные протоколы за нарушение правил организации митингов и демонстрацийПодробнее
Кара-Мурза-младший выписан из клиники и уехал за границу для реабилитацииКара-Мурза-младший выписан из клиники и уехал за границу для реабилитации
По словам адвоката, вместе с журналистом уехали его супруга и врачПодробнее
Россия официально признала документы жителей ДонбассаРоссия официально признала документы жителей Донбасса
Обладатели выданных в ЛНР и ДНР документов смогут по ним беспрепятственно ездить в РоссиюПодробнее
Россия связала снятие санкций с ЕС с выполнением минских договоренностейРоссия связала снятие санкций с ЕС с выполнением минских договоренностей
Сергей Лавров назвал нелогичной формулу: минские договоренности должны быть выполнены Россией, и тогда ЕС снимет санкцииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Венецианский карнавал9 фото
20 февраля
Венецианский карнавал
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советникаВ РоссииВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРМоскваМосква заняла второе место в мире по загруженности дорогЭкономикаРоссия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефти
Путин поздравил российских биатлонистов с победой в эстафете на ЧМ
Российские саперы завершили операцию по разминированию Алеппо
Десятки человек в США были уволены за невыход на работу в "День без мигранта"
ДНР пока не начала отвод вооружений от линии соприкосновения
Москва заняла второе место в мире по загруженности дорог
Десять фильмов Берлинале
Участник нападения на псковских десантников в 2000 году осужден пожизненно
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи