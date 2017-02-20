Московский суд повторно заочно арестовал бизнесмена Браудера

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы подтвердил заочный арест сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова, обвиняемых по делу о преднамеренном банкротстве и уходе от налогов, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"17 февраля Тверским районным судом города Москвы вынесены постановления об избрании в отношении обвиняемых Уильяма Браудера и Ивана Черкасова меры пресечения в виде заключения под стражу. Установив срок содержания Браудера и Черксова под стражей в течение двух месяцев с момента передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента их фактического задержания на территории РФ", - сказала Дзюрко в понедельник.

По ее словам, Браудеру заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ст.196 УК РФ (организация преднамеренного банкротства), ч.3 ст.33, пп."а,б" ч2. ст.199 УК РФ (организации ухода от уплаты налогов, совершенное группой лиц, в особо крупном размере), а также ч.3 ст.30 ч.2 ст.199.1 УК РФ в редакции ФЗ от 2003 года (покушение на неисполнения обязанностей налогового агента в особо крупном размере).

Черкасову заочно предъявлено обвинение в организации преднамеренного банкротства (ч3 ст33, ст.196 УК РФ), организации ухода от налогов в особо крупном размере (ч3 ст.33, пп "аб ч2 ст199 УК РФ), а также в организации неисполнения обязанностей налогового агента (ч3 ст30 ч2 199.1 УК РФ в редакции от 2003 года).

"В отношении обвиняемых следствием вынесено постановление об объявлении их в международный розыск", - отметила пресс-секретарь.

Дзюрко добавила, что защита фигурантов обжаловала их заключение под стражу, дата рассмотрения в апелляционной инстанции - Мосгорсуде - пока не назначена.

В минувшую пятницу пресс-служба фонда "Справедливость для Сергея Магнитского" сообщила, что районный суд вынес повторное постановление об аресте Брайдера, а также заочно заключил под стражу его партнера фонда Hermitage Capital Ивана Черкасова, которые проживают в Великобритании.

В сообщении говорится, что постановление было немедленно направлено в Национальное центральное бюро Интерпола МВД РФ. При этом в сообщении подчеркивается, что предыдущие попытки российской стороны добиться ареста Баудера и Черкасова через Интерпол не увенчались успехом.

Сотрудник фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов, скончался в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. Его коллеги Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун заявили, что Магнитский был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил У.Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. В этом же преступлении суд признал виновным и покойного Магнитского.

Через две недели после этого Россия объявила Браудера в международный розыск.

Позднее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы РФ возбудили на Браудера новое уголовное дело по новым эпизодам мошеннической деятельности по захвату активов крупных российских предприятий.

Со своей стороны адвокат Браудера Александр Антипов заявил тогда "Интерфаксу", что не располагает информацией о возбуждении нового дела на его клиента.

В мае 2016 года официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал, что следственными органами РФ ведется расследование ряда уголовных дел о незаконном приобретении в период с 1997 по 2005 год не менее 200 миллионов акций "Газпрома", преднамеренном банкротстве ряда компаний и уклонении от уплаты налогов, к которым, возможно, причастен Браудер.