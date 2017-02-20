Участник нападения на псковских десантников в 2000 году осужден пожизненно

Уроженец Ставрополья Максим Понарьин ранее был осужден за теракты в московском метро в 2004 году

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Шатойский районный суд Чечни вынес приговор Максиму Понарьину, принимавшему участие в нападении на военнослужащих в 2000 году, сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Ставропольскому краю.

"Максим Понарьин по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих) приговорен к лишению свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 29 февраля 2000 года Максим Понарьин в составе объединенной вооруженной банды боевиков под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в горно-лесистой местности Шатойского района Чечни.

Десантники 6-й роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с боевиками и предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. Из 90 бойцов 84 погибли. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них - посмертно.

Уроженец Ставрополья Понарьин входил в "Ногайский батальон" Шамиля Басаева, а также "принимал участие в боестолкновениях с федеральными силами РФ на территории Чечни".

29 января 2017 года прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении еще одного из участников нападения на роту псковских десантников в феврале 2000 года - Тамбия Хубиева.

В 2007 году суд приговорил Максима Понарьина, Тамбия Хубиева и Мурада Шаваева к пожизненному заключению по делу о терактах в московском метро в 2004 году.