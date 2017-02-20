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Рабочая группа сформулировала пакет предложений по улучшению работы Думы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуме подготовлены предложения по совершенствованию законопроектной работы, сообщил первый вице-спикер парламента Иван Мельников.

Он напомнил, что 15 декабря прошлого года по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина и на основании решения Совета Думы была создана рабочая группа по совершенствованию механизмов законопроектной деятельности, и она должна была решить разные задачи.

"Первая: сформировать систему требований к вносимым в Государственную Думу законопроектам. Вторая: разгрузить "портфель" Государственной Думы. Третья: в целом сделать законопроектную работу энергичнее и эффективнее", - пояснил представитель руководства палаты, который и возглавил работу группы.

В то же время Мельников отметил, что рабочая группа - не истина в последней инстанции.

"Мы формируем только предложения для Совета Госдумы и соответствующих профильных комитетов. Решение и реализация за ними", - заявил он.

"В подготовленном материале содержатся положения, которые пока не получали отражения ни в одном СМИ. В частности, и внутри этого нашего документа будут пункты, которые в каком-то смысле направлены на укрепление дисциплины. Если раньше эта тема звучала в контексте посещения пленарных заседаний, то здесь мы затронем эти вопросы с точки зрения совершенствования законотворческого процесса", - рассказал первый вице-спикер.

Он добавил, что в рабочем порядке в пятницу доложил проект предложений председателю Госдумы. Одновременно с материалом ознакомился представитель президента в Госдуме Гарри Минх, который предложил несколько точечных правовых штрихов. Далее по поручению председателя материал выносится на заседание Совета Госдумы, которое состоится 21 февраля.

Теги: Госдума
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