Елизавета Глинка посмертно получила высшую награду Российского Красного Креста

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Российский Красный Крест" посмертно наградил Елизавету Глинку "Золотым сердцем", сообщила председатель организации Раиса Лукутцова.

"Российский Красный Крест принял решение наградить Елизавету Петровну Глинку самой высшей наградой российского краснокрестного движения, "Золотым сердцем", за утверждение идеалов гуманизма и милосердия", - сказала Лукутцова на вечере памяти Е.Глинки в понедельник.

Награду из рук Лукутцовой получил супруг погибшей Глеб Глинка.

Елизавета Глинка погибла в результате крушения самолета Минобороны Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года.