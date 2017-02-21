Железнодорожники попросили власти Бурятии увеличить штрафы за выход коров на пути

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Руководство Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) предложило правительству Бурятии в 10 раз увеличить размера штрафа за выпас коров в опасной близости с железной дорогой, сообщает пресс-служба ВСЖД. В 2016 году эти животные более 900 раз выходили на железнодорожное полотно Транссиба.

"Локомотивные бригады в прошлом году были вынуждены применить 91 экстренное торможение для предотвращения наезда на сельскохозяйственных животных. Эта цифра на 10% превышает статистику 2015 года", - цитирует пресс-служба замначальника Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры по Улан-Удэнскому региону Сергея Камнева.

ВСЖД просит увеличить штраф на опасный выпас скота для граждан - до 1-5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 2-6 тыс. рублей, для компаний - до 4-10 тыс. рублей.

Сейчас штрафы за нарушение правил выпаса скота в Бурятии составляют около 100 рублей, а за повреждение железнодорожной инфраструктуры - до 50 тыс. рублей. Кроме того, владельцы крупного рогатого скота обязаны возместить ущерб от задержки поезда, а также повреждений локомотива, полученных в результате столкновения с животными.