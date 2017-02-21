Пятый полк систем С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Новый полк, оснащенный зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", заступил во вторник на боевое дежурство по противовоздушной обороне (ПВО) Центрального промышленного района России, сообщает Минобороны РФ.

"С постановкой новых ЗРС на боевое дежурство в составе соединений ПВО Воздушно-космических сил (ВКС) уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных ЗРС С-400 "Триумф", обеспечивают противовоздушную оборону Москвы и Центрального промышленного района России", - сказано в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Еще четыре ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2017 году.

Главная задача этих полков - противовоздушная оборона и прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных сил и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника, сказано в сообщении.

Новая ЗРС С-400 прибыла в Подмосковье железнодорожным транспортом с полигона "Капутин Яр" (Астраханская область) после успешного проведения начальных боевых стрельб и приема новой системы от представителей завода-изготовителя.