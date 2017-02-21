Две трети россиян хотели бы видеть своих родных в Вооруженных Силах

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - К Вооруженным Силам РФ в стране относятся прежде всего с уважением (46%), гордостью (39%), надеждой (26%) и доверием (24%), сообщает ВЦИОМ.

В меньшинстве те, кто видят ВС в негативном свете: о недоверии и разочаровании сказали по 4% участников опроса, проведенного в октябре 2016 года среди 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах РФ.

Социологи также попросили перечислить качества, присущие российскому офицеру, и оценить их по пятибалльной шкале, где 1 - качество не присуще, 5 - присуще в полном объеме.

По мнению большинства россиян, офицеры являются защитниками интересов государства, мужественными и ответственными людьми (по 4,3 балла). Их также воспринимают как профессионалов, людей, готовых рисковать своей жизнью при исполнении обязанностей (по 4,2 балла), защищать интересы простых граждан (4,1). По мнению респондентов, присущим им и такие качества, как добросовестность, человечность (по 4,1 балла) и честность.

Видеть своего сына, брата, мужа или другого близкого родственника в рядах российской армии хотели бы 64% россиян (исторический максимум), противоположное желание - у 25% респондентов.