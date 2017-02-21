В Российской национальной библиотеке откроется выставка словарей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российская национальная библиотека (РНБ) в Петербурге во вторник открывает выставку, которая познакомит зрителей с многообразием словарей, хранящихся в библиотечных фондах.

Экспозиция "За словом в карман: выставка словарей о словарях" располагается в зале Корфа исторического здания РНБ.

"Кроме таких известных типов словарей, как орфографические, толковые, фразеологические, орфоэпические, этимологические, на выставке будут представлены словари речевого этикета, демонстрационные (содержащие редкие слова, метафоры), словари крылатых слов, устаревшей лексики, словари авторских новообразований и другие", - отмечается в сообщении пресс-службы городского комитета по культуре.

Среди экспонатов один из главных трудов Михаила Ломоносова "Российская грамматика" (1755 г.). Будет представлен также первый толковый словарь русского языка "Словарь Академии Российской", содержащий 43 тыс. 357 слов. Работа над словарем началась в 1783 году и заняла 11 лет.

На выставке покажут и один из крупнейших словарей русского языка - "Толковый словарь живого великорусского языка", составленный Владимиром Далем в середине XIX века, содержащий около 200 000 слов и 30 000 пословиц, поговорок, загадок и присловий.