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В России учредили премию за сохранение языкового многообразия

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по делам национальностей учредило премию за сохранение языкового многообразия, сообщил глава ФАДН Игорь Баринов.

По его словам, в настоящий момент идет формирование экспертного совета премии, прием заявок на нее начнется в марте.

"Этой премией мы хотим поощрить людей, которые вносят особый вклад в сохранение языкового многообразия в России: это лучшие издательства, научные, общественные проекты. Мы обязательно будем обращать внимание на представителей социально ориентированного бизнеса, который вкладывает собственные средства в сохранение языков", - добавил он.

Вручение премии будет приурочено к знаковому мероприятию, сказал Баринов, не уточнив, к какому именно.

Теги: ФАДН, русский язык
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