Разминировавшие Алеппо российские саперы вернулись на родину

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Отряд российских саперов, который разминировал Алеппо, вернулся на родину, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

"На территории международного противоминного центра вооруженных сил РФ, дислоцированного в поселке Нахабино (Московская область), состоялась торжественная церемония встречи и чествование военнослужащих, прибывших после выполнения задач по гуманитарному разминированию города Алеппо", - сообщили в военном ведомстве.

Более 30 военнослужащим инженерных войск, вернувшимся из Сирии, вручены государственные и ведомственные награды, отмечают в Минобороны.

Российские саперы выполняли задачи по гуманитарному разминированию города Алеппо в течение двух с половиной месяцев. "Всего за этот период они очистили в городе 2956 га территории, 945 километров дорог, более 4,5 тыс. зданий и сооружений, обнаружили и обезвредили около 36 тысяч взрывоопасных предметов, из них более 20 тысяч самодельных взрывных устройств", - сообщили в ведомстве.

16 февраля на встрече в Москве со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российский центр по разминированию подготовил первую группу сирийских саперов.