Патриарх Кирилл 23 февраля совершит отпевание архимандрита Кирилла

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Отпевание старца, архимандрита Кирилла (Павлова) совершит 23 февраля патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Отпевание состоится после поздней литургии в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры, духовником которой на протяжении многих лет был почивший, сообщает официальный сайт лавры.

Во вторник во всех храмах обители служатся заупокойные литии.

Отец Кирилл (Павлов), духовник трех патриархов, скончался в понедельник 20 февраля на 98-м году жизни.

Он родился и вырос в верующей крестьянской семье. В молодые годы работал технологом на металлургическом комбинате, в армию был призван в конце 1930-х годов. Служил в пехоте, сообщает сайт Русской церкви.

Участник Великой Отечественной войны в звании лейтенанта, участвовал в обороне Сталинграда (командовал взводом), в боях возле озера Балатон в Венгрии, закончил войну в Австрии. Во время войны обратился к вере.

В 1954 году был пострижен в монашество.

По свидетельству современников, у него исповедовались в свое время патриархи Алексий I и Пимен. Был духовником патриарха Алексия II, в связи с чем переехал в патриаршую резиденцию в Переделкино.