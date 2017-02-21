ЕСПЧ предписал РФ выплатить жительнице Ингушетии 68 тыс. евро по делу о пропаже сына

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Страсбургский суд обязал правительство России выплатить 68 тысяч евро жительнице Ингушетии по делу об исчезновении ее родственника в 2006 году.

Согласно постановлению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Куштова и другие против России", правительство РФ обязано выплатить 5 тысяч евро в качестве возмещения материального ущерба заявительнице Маржан Куштовой, 60 тысяч евро в качестве возмещения нематериального ущерба ей и ее детям, а также 3 тысячи евро на покрытие судебных расходов.

В жалобе говорится, что 25 января 2006 года сын Куштовой Ибрагим 1971 года рождения, находясь за рулем своей машины, был остановлен двумя сотрудниками дорожной полиции недалеко от аэропорта Магас в Ингушетии, а затем насильно посажен в гражданский автомобиль неизвестными в камуфляже, вооруженными автоматическим оружием. После этого его никто не видел.

Семья немедленно обратилась с заявлением о похищении в правоохранительные органы, в том числе в прокуратуру, МВД и Федеральную службу безопасности РФ. Несмотря на высказываемые опасения, что в похищении могли быть замешаны сотрудники правоохранительных органов, а также наличие множества свидетелей инцидента, следствие, прерываясь и возобновляясь, до сих пор продолжается. Заявители считают, что их родственник был похищен, чтобы вынудить его старшего брата Ису Куштова, разыскиваемого по обвинению в терроризме, сдаться властям, а затем убить.

Российская сторона, отмечается в жалобе, не оспаривала изложение событий заявителями, но утверждает, что похитители Куштова не установлены, и никаких свидетельств того, что они имеют отношение к правоохранительным органам, не имеется.

ЕСПЧ пришел к выводу, что Россией в отношении заявителей были допущены нарушения ряда статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод: статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрещение пыток), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статьи 13 (право на эффективные средства правовой защиты).