Шойгу обвинил страны Запада в росте международной напряженности

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Попытки стран Запада во главе с США затормозить процесс становления нового мироустройства ведут к нарастанию хаоса и анархии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Отношения между государствами становятся все более напряженными. Обостряется борьба за обладание ресурсами и контролем над маршрутами их транспортировки. Попытки Запада во главе с США затормозить процесс становления нового и более справедливого мироустройства ведут к нарастанию хаоса, анархии и встречают отторжение со стороны многих государств", - сказал Шойгу во вторник на лекции на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.

Министр отметил, что "неустойчиво функционируют международные организации, призванные обеспечивать глобальную безопасность".

"Военная сила становится главным инструментом решения международных проблем. Серьезным фактором является угроза международного терроризма. Все чаще информационное пространство используется экстремистами для распространения своих идей и вербовки новых членов террористических группировок", - подчеркнул Шойгу, отметив, что активно эта работа ведется среди молодежи, в том числе в интернете.

"В этих условиях необходимо объединять усилия государственных и общественных институтов для продвижения и защиты национальных интересов, укрепления обороны нашей страны", - заключил министр.