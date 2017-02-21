Вывод "Прогресса МС-05" на орбиту снимут на установленные на ракете камеры

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Вывод на орбиту космического грузового корабля "Прогресс МС-05" будет заснят на дополнительные видеокамеры на третьей ступени ракеты-носителя, сообщил "Интерфаксу источник на космодроме.

"Предполагается установка на третьей ступени и переходном отсеке последней ракеты-носителя "Союз-У" нескольких видеокамер для съемки процесса выведения транспортного грузового корабля "Прогресс МС-05" на орбиту", - сказал источник.

1 декабря не удалось вывести на орбиту запущенный с космодрома Байконур космический грузовик "Прогресс МС-04", который должен был доставить на МКС более двух тонн различных грузов. В результате нештатной ситуации с "Прогрессом" была потеряна связь, когда ракета находилась на высоте около 190 км над Тувой.

Основной версией аварии космического грузовика признано разрушение двигателя блока третьей ступени ракеты-носителя.