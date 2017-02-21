Шойгу предупредил о расширении географии цветных революций

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Существует вероятность того, что география цветных революций будет расширяться, считает министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Велика вероятность того, что география цветных революций будет расширяться", - сказал Шойгу во вторник на лекции на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.

Он объяснил это эффективностью цветных революций при решении политических задач.

"Их проведение позволяет при минимальных затратах ресурсов и ограниченном использовании собственных вооружений и вооруженных сил сокрушать региональные державы, достигая политических и экономических целей", - пояснил глава Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что предотвратить распространение этого зла можно только при тесном сотрудничестве мирового сообщества.