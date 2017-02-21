В Барселоне полицейские открыли огонь по двигавшемуся к центру города грузовику

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Барселоны применила оружие, пытаясь остановить грузовик, который двигался по встречной полосе по направлению к центру города, сообщает Daily Mail.

Грузовик, в кузове которого находились баллоны с газом, успел задеть несколько автомобилей, пока наконец его не остановили.

За рулем находился гражданин Швеции, он задержан.

Как сообщает полиция, грузовик находился в угоне.

Пока власти не могут точно утверждать, готовил ли водитель атаку или же речь идет о простой краже машины.