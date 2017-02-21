Шойгу сообщил о росте частоты полетов авиации НАТО у границ РФ втрое за 10 лет

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны все чаще фиксирует полеты разведывательной авиации НАТО у границ России, а также пребывание кораблей НАТО с ракетным вооружением в Чёрном море, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"За 10 лет общее количество полетов разведывательной авиации альянса у наших границ выросло практически в три раза, а на юго-западе России - в восемь раз. Для сравнения, в 90-х годах таких полетов было 107, в 2000-х - 298, в 2016 году - 875. Всё чаще мы фиксируем пребывание кораблей НАТО с ракетным вооружением в Чёрном море", - сказал Шойгу во вторник на лекции на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно- политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.

"Руководство Североатлантического союза сохраняет прежний курс на отказ от всех форм практического сотрудничества с нами и продолжает само себя пугать нашей угрозой", - добавил министр.

Он подчеркнул, что "вместо объединения усилий для борьбы с терроризмом альянс объявил Россию главной угрозой и наращивает свой военный потенциал вдоль наших границ".

"В последнее время значительно увеличилось количество учений НАТО в Восточной Европе, в Балтийском и Чёрном морях. Зачастую они носят открытый антироссийский характер и антироссийскую направленность", - сказал Шойгу.