Профильный думский комитет одобрил законопроект об ответственности "зацеперов"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об установлении ответственности за хулиганство на транспорте с поправками о наказании для "зацеперов" и хулиганов с лазерными указками, ослепляющими пилотов.

Законопроектом вводится уголовная ответственность за хулиганство, совершенное на различных видах транспорта общего пользования: железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования. Под хулиганством при этом понимается грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.

Наказание за такое хулиганство устанавливается до 5 лет лишения свободы. Если хулиганство совершено группой, то максимальное наказание - лишение свободы до 7 лет. Если хулиганские действия совершены с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств - до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, поправки дополняют Уголовный кодекс новой статьей, устанавливающей ответственность за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что речь идет о деяниях, которые были совершены вне транспортного средства, и под которые будут подпадать действия так называемых "зацеперов" и хулиганов, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов. Максимальное наказание, по его словам, за это предусматривается в виде лишения свободы до 2 лет. Сейчас максимальное наказание за такое хулиганство - штраф на сумму 1 тыс. рублей.

В сообщении пресс-службы комитета отмечается, что по данным РЖД, за 2015-2016 годы на железнодорожном транспорте было зафиксировано более 1 300 инцидентов в год, произошедших в результате хулиганских действий, угрожающих безопасности пассажиров и эксплуатации поездов. Общая сумма ущерба, причиненного в их результате, составила более 17 млн рублей.

Поправки были предложены правительством РФ и доработаны по итогам организованного комитетом заседания Рабочей группы с участием представителей Министерства транспорта, МВД, ОАО РЖД, ПАО "Аэрофлот", Российского автомобильного союза, говорится в сообщении пресс-службы комитета.