В Ярославле состоится марш памяти Немцова

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Марш памяти Бориса Немцова, согласованный с местными властями, пройдет в центре Ярославля в воскресенье, 26 февраля, говорится в сообщении, распространенном ярославским отделением "ПАРНАС".

"Сбор участников марша состоится 26 февраля у памятника Н.А. Некрасову, на Волжской набережной. Маршрут следования: Памятник Н.А. Некрасову - Волжский бульвар - ул. Советская - ул. Трефолева - до дома 20"Б", в котором жил Борис Немцов", - говорится в сообщении.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, в непосредственной близости от Кремля. Позднее на месте убийства возник "народный мемориал", который с тех пор поддерживается волонтерами.

На момент смерти Немцов являлся сопредседателем партии "ПАРНАС" и депутатом Ярославской областной думы.

По делу об убийстве политика в настоящее время судят пять человек: предполагаемого киллера Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. По версии следствия, в конце сентября 2014 года фигуранты за вознаграждение не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Немцова.

Между тем родные Немцова считают, что дело о его убийстве не раскрыто, а его настоящие заказчики не найдены.