Главные новости
МоскваПутин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"В РоссииШойгу порекомендовал Великобритании не давать России советов по поводу ЛивииВ миреАвтора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность Украины
В России Убийство Бориса Немцова

В Ярославле состоится марш памяти Немцова

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Марш памяти Бориса Немцова, согласованный с местными властями, пройдет в центре Ярославля в воскресенье, 26 февраля, говорится в сообщении, распространенном ярославским отделением "ПАРНАС".

"Сбор участников марша состоится 26 февраля у памятника Н.А. Некрасову, на Волжской набережной. Маршрут следования: Памятник Н.А. Некрасову - Волжский бульвар - ул. Советская - ул. Трефолева - до дома 20"Б", в котором жил Борис Немцов", - говорится в сообщении.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, в непосредственной близости от Кремля. Позднее на месте убийства возник "народный мемориал", который с тех пор поддерживается волонтерами.

На момент смерти Немцов являлся сопредседателем партии "ПАРНАС" и депутатом Ярославской областной думы.

По делу об убийстве политика в настоящее время судят пять человек: предполагаемого киллера Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. По версии следствия, в конце сентября 2014 года фигуранты за вознаграждение не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Немцова.

Между тем родные Немцова считают, что дело о его убийстве не раскрыто, а его настоящие заказчики не найдены.

Теги: Ярославль, Борис Немцов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Мосгорсуд усмотрел ложные основания для приема гражданства РФ владельцем "Ведомостей"Мосгорсуд усмотрел ложные основания для приема гражданства РФ владельцем "Ведомостей"
Демьян Кудрявцев подтвердил информацию о судебном разбирательстве, но не уточнил, какие данные суд счел ложнымиПодробнее
Шойгу порекомендовал Великобритании не давать России советов по поводу ЛивииШойгу порекомендовал Великобритании не давать России советов по поводу Ливии
Российский министр усомнился, что в их "зоопарке" вырос зверь, который может указывать медведюПодробнее
Две трети россиян сочли митинги неэффективным способом решения проблемДве трети россиян сочли митинги неэффективным способом решения проблем
Как следует из опроса "Левада-Центра", 27% россиян не видят на данный момент никакого действенного метода для решения своих проблемПодробнее
Скончался постпред России при ООН Виталий ЧуркинСкончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
Российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту за день до 65-го дня рожденияПодробнее
Участник нападения на псковских десантников в 2000 году осужден пожизненноУчастник нападения на псковских десантников в 2000 году осужден пожизненно
Уроженец Ставрополья Максим Понарьин ранее был осужден за теракты в московском метро в 2004 годуПодробнее
В Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНР
Дмитрий Песков пояснил, что это решение не противоречит ни международному праву, ни Минским соглашениямПодробнее
Каждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФКаждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФ
При этом 4% опрошенных считают, что Москва должна помочь киевским властям вернуть контроль над этими территориямиПодробнее
Большинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армиюБольшинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армию
Чаще других в пользу всеобщей воинской повинности высказываются пенсионеры, люди с образованием ниже среднего и селянеПодробнее
Гендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во ВладивостокеГендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во Владивостоке
Илья Спокойнов фигурирует в деле о мошенничестве с бюджетными деньгамиПодробнее
На Сахалине начался суд по делу экс-губернатора ХорошавинаНа Сахалине начался суд по делу экс-губернатора Хорошавина
Бывшего губернатора Сахалинской области обвиняют в получении взяток более чем на пятьсот миллионов рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваПутин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"В РоссииШойгу порекомендовал Великобритании не давать России советов по поводу ЛивииВ миреАвтора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность УкраиныСпортПавел Буре назвал устаревшей информацию об отказе от гражданства США
В Минтруде предложили установить МРОТ для каждого региона отдельно
ФАС предложила подумать о сокращении производства хлеба
Автора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность Украины
Суд в Вене разрешил экстрадировать украинского бизнесмена Фирташа в США
Украина подтвердила ДНР намерение отвести во вторник вооружения
Чуркин посмертно награжден орденом Мужества
Путин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи