Активист из Крыма арестован на 11 суток за экстремистскую символику в соцсетях

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Киевский суд Симферополя во вторник арестовал активиста Марлена Мустафаева на 11 суток за размещения в соцсетях символики "Хизб ут-Тахрир" (организация запрещена в России), сообщил "Интерфаксу" его адвокат Эмиль Курбединов.

"Размещение в "ВКонтакте" и "Фейсбуке" якобы экстремистских материалов, а именно видео с митингом. Эксперт показал, что это был митинг "Хизб ут-Тахрир", за это Марлену Мустафаеву дали 11 суток", - сказал защитник. Крымчанину вменили часть 1 статьи 20.3 КоАП (демонстрация символики экстремистской организации).

По словам Э.Курбединова, суд рассмотрит также дела десяти активистов, пришедших к дому Мустафаева, где утром проводился обыск, для оказания поддержки.

Ранее во вторник сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э") крымской полиции с участием ОМОН провели обыск в доме Мустафаева в микрорайоне Каменка в Симферополе.

Активисты из числа крымских татар пришли к дому соотечественника, они снимали происходящее на телефоны, чтобы выложить в интернет.

Мустафаева доставили в Центр "Э", а сочувствующих отвезли в райотдел полиции. На них составили протоколы по 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга).

МВД Крыма ситуацию не комментирует.