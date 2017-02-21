На пустыре в Рязанской области было найдено самодельное взрывное устройство

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Бойцы рязанского ОМОНа обезвредили самодельное взрывное устройство, сообщила во вторник пресс-служба Росгварии.

О подозрительной находке на пустыре правоохранительным органам сообщил один из жителей города Спасск-Рязанского.

"Прибывшие на место сотрудники инженерной группы ОМОНа обнаружили в полиэтиленовом пакете газовые баллончики, обмотанные проводами, и две банки с порохом. Они установили, что находка представляет опасность для окружающих", - отмечает пресс-служба.

Саперы ОМОНа доставили опасный предмет на специализированный полигон и обезвредили его.