Россия в 2017 году потратит за закупку вооружений и военной техники 1,4 трлн рублей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - На закупку вооружений и военной техники в этом году будет потрачено более 1,4 трлн рублей, сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"С учетом финансово-экономических возможностей страны на реализацию заданий оборонзаказа в части закупок вооружений, военной и специальной техники предусмотрено более 1,4 трлн рублей", - сказал он в интервью "Российской газете".

По его словам, более 65% средств направлено на серийные закупки современных видов вооружений и техники.

"По состоянию на 1 января 2017 года, уровень современности вооружения и техники в частях постоянной боевой готовности составил более 58%", - отметил Борисов. По его словам, гособоронзаказ в этом году будет выполнен на 100% в части стратегических вооружений.

"На сегодняшний день мы продолжаем плановое перевооружение морской и наземной составляющих стратегических ядерных сил, модернизируем парк стратегической авиации", - сказал Борисов.

Он сообщил, что, по итогам прошлого года, показатель выполнения гособоронзаказа по линии Минобороны в сфере закупок и сервисного обслуживания вооружений достиг уровня 97%.