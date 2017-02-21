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В администрации Махачкалы прошла выемка документов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Силовые структуры провели выемку документов в администрации Махачкалы, столицы республики Дагестан, сообщил "Интерфаксу" представитель управления ФСБ по республике.

По его словам, выемку документов во вторник проводили сотрудники следственных органов и МВД Дагестана.

В свою очередь источник в силовых структурах региона сообщил агентству, что выемка документов касается сферы землепользования. Он добавил, что "будут проверяться конкретно материалы по законности выделения земель городской администрации".

Теги: Дагестан, Махачкала, ФСБ
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