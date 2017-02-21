Президиум РАН предложил общему собранию переизбрать Фортова президентом академии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президиум Российской академии наук рекомендовал общему собранию РАН на пост президента Академии Владимира Фортова, который занимает эту должность в настоящее время, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РАН.

"После обсуждения, в результате тайного голосования большинством голосов членов президиума РАН рекомендован академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов", - отметили в пресс-службе.

Решение президиума означает, что кандидатура Фортова в бюллетенях для голосования общего собрания РАН будет значиться первым номером.

Кроме того, на пост президента РАН претендуют: академик, директор Института молекулярной биологии Энгельгардта РАН Александр Макаров, а также академик Владислав Панченко, который в настоящее время занимает должность председателя совета Российского фонда фундаментальных исследований. Их кандидатуры также будут указаны в бюллетене после фамилии В.Фортова.

Заседание общего собрания РАН, на котором состоятся выборы президента Академии, состоится в конце марта.