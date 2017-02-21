Пять человек пострадали в результате аварии с полицейской машиной под Тулой

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пять человек, в том числе двое сотрудников полиции, пострадали в результате аварии с участием машины дорожно-патрульной службы в Тульской области, сообщил "Интерфаксу" во вторник начальник пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев.

По его словам, вечером на 35-м километре автодороги Тула-Новомосковск столкнулись автомобиль "Фиат" отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области и автомобиль "Киа".

"В результате ДТП пострадали двое находившихся при исполнении служебных обязанностей сотрудника ДПС и трое находившихся в салоне "Киа". Все они госпитализированы в медицинское учреждение", - отметил Ярцев.

По имеющейся информации, оба водителя в момент совершения ДТП были трезвы.

В УМВД России по Тульской области назначена служебная проверка, в ходе которой будут выяснены детали происшествия. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, подчеркнул Ярцев.