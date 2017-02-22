В Госдуме предложили возродить советскую систему кооперативного строительства

Жильцам предлагают давать в собственность не квартиру, а пай с правом бессрочного пользования

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская разрабатывает законопроект, предусматривающий введение новой категории собственников жилья - держателей пая в кооперативном доме, сообщают в среду "Известия".

Как заявила газете Хованская, она предлагает возродить советскую систему кооперативного строительства с поправками на нынешние условия.

"Сейчас квартиры при выплате их полной стоимости становятся собственностью покупателей, и кооператив фактически прекращает свое существование. А мы предлагаем, чтобы он существовал. Речь не должна идти о том, чтобы при выплате пая квартира переходила в собственность. Член кооператива - владелец пая, который дает бессрочное право пользования этим жилым помещением. Пай переходит по наследству", - сказала Хованская.

Депутат отметила, что в советской системе был недостаток - если человек уходил из кооператива, например, уезжал в другой город по каким-то причинам, ему отдавали пай, на который ничего нельзя купить.

"Сейчас такого не должно быть - получив свой пай при выходе из кооператива, он должен иметь возможность приобрести пай в другом доме", - считает Хованская.

По ее словам, проблем с желающими быть не должно: опыт советских кооперативов показывает, что первыми кандидатами на освобождающуюся жилплощадь обычно становятся соседи, которые хотят улучшить свои условия. Кроме того, кооператив как юридическое лицо будет иметь накопительный фонд.

На данный момент существуют две категории жильцов - собственник и арендатор.