На Алтае 260 населенных пунктов заблокированы из-за метели

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Более полутора десятков региональных дорог остаются закрытыми из-за непогоды в Алтайском крае, сообщил в среду замминистра строительства, транспорта и ЖКХ региона Дмитрий Коровин.

"Алтайский край по-прежнему находится в зоне циклона. Полностью прервано автобусное сообщение с Томском, Новосибирском, Кемерово, Казахстаном. За последние два дня автовокзал Барнаула отменил 636 междугородних рейсов. В настоящее время закрыто 16 региональных дорог, проезд отсутствует к 260 населенным пунктам", - сказал Коровин на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в краевой администрации.

По его словам, из-за ограничения движения на автодорогах в регионе усиливают железнодорожное сообщение: к поездам прицепляют дополнительные вагоны.

Замминистра отметил, что восстановление движения по региональным автодорогам планируется в течение суток, проезд к селам планируется восстановить в течение 48 часов.

20 февраля из-за сильной метели все трассы региона были закрыты для движения транспорта. В крае введен режим чрезвычайной ситуации.