Внезапные проверки борцов с терроризмом прошли в 26 субъектах РФ перед 23 февраля

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В соединениях и воинских частях, дислоцированных на территории 26 субъектов РФ, прошли внезапные проверки боевой готовности подразделений антитеррора, сообщает в среду штаб Западного военного округа (ЗВО).

"В тренировках приняли участие свыше четырех тысяч военнослужащих, было задействовано около 200 единиц боевой техники", - сказано в сообщении пресс-службы ЗВО, поступившем в "Интерфакс". Мероприятия прошли "в преддверии Дня защитника Отечества", говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что "сводные подразделения противодействия терроризму отрабатывали практические вопросы и порядок действий дежурных сил при отражении нападения на объекты военного назначения, воинские части и гарнизоны"

"Для каждой воинской части был разработан свой замысел тренировки, который охватывал все актуальные аспекты антитеррористической деятельности от попытки заложить взрывное устройство на склады с боеприпасами, до захвата зданий и заложников в военных гарнизонах", - сообщает штаб округа.

В частности, военнослужащие отражали нападения условных незаконных вооруженных формирований, их блокирование и ликвидацию. Инженерно-саперные подразделения тренировались в обезвреживании самодельных взрывных устройств, замаскированных под различные предметы.

Подразделения по противодействию терроризму создаются на основе штатных воинских формирований для выполнения задач в составе групп управления, разведки, блокирования, захвата, разминирования, резерва, отделений радиационной, химической и биологической защиты, медицинского обеспечения, а также сил и средств огневой поддержки.