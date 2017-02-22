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Минобороны РФ предпочло лайнерам SSJ-100 самолеты Ту-214 и Ан-148

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство для обновления своего пассажирского авиапарка вместо устаревших Ту-154 и Ту-134 выбрало самолеты Ту-214 и Ан-148, а не SSJ-100, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на замминистра обороны РФ Юрия Борисова.

"В конце января министр обороны Сергей Шойгу поручил рассмотреть возможность вывода из эксплуатации используемых в Вооруженных силах РФ самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М. Поводом стала катастрофа Ту-154Б-2 над Черным морем в конце декабря 2016 года, когда погибли 92 человека. Тогда же не исключалась и закупка ближнемагистральных SSJ-100, но господин Борисов уточнил, что этот вариант пока отложен, "есть опасения, что он может не подойти по ряду характеристик", - говорится в публикации.

По словам источников "Коммерсанта" в военном ведомстве, речи о замене Ил-62М пока не ведется, "летный ресурс и техническое состояние позволяют использовать их в дальнейшем". Собеседники издания в авиапроме сообщают, что пока неясно, сколько Ту-214 и Ан-148 купят военные, но полагают, что это в совокупности "десятки машин".

Источник газеты в Минобороны пояснил отказ от SSJ-100 "низким расположением двигателей", из-за этого, по его словам, посадка на военные аэродромы, чьи взлетно-посадочные полосы в большинстве оставляют желать лучшего, чревата угрозой аварии. "Возможно, вернемся к рассмотрению варианта по мере приведения наших аэродромов в надлежащее состояние", - заявил источник. Другой собеседник издания добавил, что были и иные причины, связанные, например, с обслуживанием.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) планы военных комментировать не стали, заявив лишь, что никогда не вели с Минобороны переговоров по поводу покупки SSJ-100. В Минпромторге заявили "Ъ", что такие сведения не поступили в министерство.

По открытым данным, у Минобороны 21 Ту-154 и 37 Ту-134 различных модификаций. По словам топ-менеджера предприятия авиапрома, в ближайшее время ОАК и Минобороны составят план-график замены всех типов Ту-154 и Ту-134: сначала будет выведена наиболее старая техника, а за несколько лет - все оставшиеся самолеты. "Дорожная карта" также необходима для равномерной загрузки авиазаводов в Казани и Воронеже.

До решения Минобороны о массовой закупке Ту-214 в пассажирской комплектации в портфеле заказов военных было лишь два таких самолета, остальные - спецмодификации, например, ТУ-214ОН "Открытое небо" (для контроля территорий иностранных государств по международным договорам) или Ту-214Р "Фракция" (комплексная разведка). В портфеле спецзаказов на данный тип самолетов значатся два воздушных пункта управления Ту-214ПУ, пишет "Коммерсант".

В авиапроме рассчитывают, что этот заказ позволит загрузить казанское КАПО имени Горбунова (филиал "Туполева") до тех пор, пока оно не начнет работу по стратегическому бомбардировщику Ту-160М2. "Гарантированная работа до 2020 года в Казани", по словам источников газеты, позволит "держать в тонусе предприятие".

Производство Ан-148 планировалось прекратить в Воронеже в ВАСО с 2018 года, говорилось в отчете ОАК за 2015 год, хотя оно давало заметную часть выручки предприятия (4,4 млрд из 10,3 млрд руб.). Находящийся в сложном положении завод получит заказы на несколько лет вперед: в 2013-2016 годах они передали военным девять Ан-148-100Е, но теперь в Минобороны рассчитывают нарастить темпы получения самолетов, сказано в статье.

Теги: Минобороны РФ, Ту-214, Ан-148, SSJ-100
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