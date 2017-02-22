Росгвардейцев переоденут в камуфляж с многоцветным пятнистым узором

Пиксельный камуфляж, популярность которому принесло использование Пентагоном, уже теряет свои позиции в передовых армиях мира

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная служба войск Национальной гвардии (ФСВНГ) планирует отказаться от камуфляжного узора "Цифра" для полевой формы одежды, пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на руководство ведомства.

Первый заместитель директора ФСВНГ Сергей Меликов сообщил изданию, что в качестве основных для полевой формы одежды росгвардейцев рассматриваются рисунки "Излом" - для оперативных частей и подразделений, "Светлый мох" - для спецназа и разведчиков.

В департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии "Известиям" пояснили, что сейчас оба камуфляжных узора тщательно изучаются. В частности, проверяется, как "Мох" и "Излом" маскируют на местности и защищают военнослужащих от приборов ночного видения и тепловизоров. Также важно определить, не потеряют ли узоры своих защитных свойств после многочисленных стирок с различными моющими средствами.

Эксперты отмечают, что сегодня в армиях и правоохранительных органах развитых стран "цифровые" ("пиксельные") камуфляжные узоры теряют популярность, уступая место сложным многоцветным узорам.

"Цифровой" камуфляж (еще его называют пиксельным), разработанный в конце 2000-х годов, был основным для Внутренних войск, а также поставлялся в отдельные подразделения СОБРа и ОМОНа. Рисунок "Цифры" - это сочетание пятен четырех защитных цветов (светло-зеленый, темно-зеленый, коричневый и черный). Они разбиты на маленькие квадраты-"пиксели" размером от нескольких миллиметров до одного сантиметра.

До недавнего времени "Излом" наравне с "Цифрой" был основным камуфляжем Внутренних войск. Полевые комплекты формы одежды с этим рисунком поставлялись преимущественно в разведывательные подразделения, а также отряды специального назначения. "Излом" - это сочетание небольших рваных пятен пяти защитных цветов.

Камуфляж "Мох", пишут "Известия", появился у российских силовиков относительно недавно. Его узор сочетает большие амебообразные пятна. Их цвета подобраны так, чтобы их границы сглаживались и обеспечивался плавный переход от одного цвета к другому. В итоге на ткани получается единый плавный рисунок без разрывов.

В конце прошлого года "Мох" прошел испытания в 15-м Центральном научно-исследовательском институте инженерных войск Минобороны и был признан пригодным для российских силовых ведомств. Однако пока полевая форма одежды с камуфляжем "Мох" в войска массово не поставлялась.

Военный эксперт Андрей Фролов напомнил "Известиям", что в середине 2000-х годов, после того как Пентагон первым принял на снабжение "цифровой" камуфляж расцветок ARPAT и MARPAT, "в мире начался бум на "пиксельные" камуфляжи".

"Но сейчас "пиксели" уже не столь популярны. Такие узоры хорошо маскируют от приборов ночного видения, но не всегда эффективно работают на местности. Главная проблема камуфляжного узора - это граница, где один цвет резко меняется на другой. Когда военнослужащий начинает шевелиться, границы смещаются и эти движения хорошо видны противнику. Поэтому в настоящее время магистральный путь развития камуфляжных узоров - это плавные рисунки без разрывов из полутонов со сглаженными границами", - сказал Фролов.