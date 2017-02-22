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"ВКонтакте" в 2016 году увеличила выручку вдвое

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Выручка социальной сети "ВКонтакте" в 2016 году выросла почти в два раза, до 8,9 млрд рублей по сравнению с показателем 2015 года, следует из материалов Mail.ru Group, которой принадлежит соцсеть.

Показатель EBITDA "ВКонтакте" составил 5,3 млрд рублей, что в более чем в три раза превышает результат 2015 года. Рентабельность по EBITDA составила 59,7% против 39% годом ранее.

"Приобретая оставшуюся долю "ВКонтакте"- 48,01% - в сентябре 2014 года, мы заявляли, что за три года выручка увеличится как минимум вдвое. Этой цели мы достигли за два года. Мы по-прежнему видим значительные перспективы для "ВКонтакте", связанные как с ростом аудитории, так и с расширением функциональности, и ожидаем, что в течение следующих трех-четырех лет мы сможем снова удвоить выручку "ВКонтакте", - говорится в сообщении холдинга.

Теги: ВКонтакте
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