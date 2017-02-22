Вице-президент ОАК Масалов назначен главой ГСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президентом АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) с 22 февраля 2017 года назначен вице-президент "Объединенной авиастроительной корпорации" по гражданской авиации Владислав Масалов, сообщила ОАК в среду.

На этом посту он сменил Камиля Гайнутдинова, который займет должность вице-президента АО "ГСС" по послепродажному обслуживанию.

В сообщении отмечается, что кадровые перестановки обусловлены принятым в декабре 2016 года решением ОАК о трансформации корпоративной структуры - переходе предприятий холдинга на единую акцию с последующим формированием четырех дивизионов, в том числе по созданию гражданской техники.

"Формирование гражданского дивизиона ОАК предполагает создание единого контура управления гражданскими программами ОАК - SSJ-100, МС-21, Ил-114, ШФДМС (широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет). В первую очередь предполагается сосредоточиться на блоке продаж и послепродажного обслуживания", - говорится в сообщении корпорации.

"В задачи Владислава Масалова будет входить создание на базе АО "ГСС" как авиапроизводителя, который успешно разработал и вывел на рынок инновационный самолет Sukhoi Superjet 100, компании, интегрирующей компетенции и технологии, разработанные в рамках ведущих проектов гражданской авиации России", - отмечается в сообщении.

Такой подход, полагают в ОАК, позволит "повысить эффективность операционной деятельности на всех стадиях жизненного цикла авиационной техники, снизить непроизводственные издержки за счет централизации управленческих функций, в том числе скоординированного исполнения контрактных обязательств по созданию новых образцов техники". С другой стороны, новая административная стратегия "повысит управляемость со стороны головной компании - ОАК, сформирует сквозные функции продаж, сертификации, послепродажного обслуживания с выходом на единый центр поддержки заказчика по всем гражданским программам".