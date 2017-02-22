Елизавета II собралась пригласить на аудиенцию Валентину Терешкову

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Первую женщину-космонавта Валентину Терешкову в ближайшее время может принять королева Великобритании Елизавета II, сообщил "Интерфаксу" в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Директор лондонского Музея науки пригласил Валентину Терешкову, в честь нее будет выставка в этом музее", - сказал Володин.

Он добавил, что как следует из письма директора, "возможно, ее примет королева Великобритании Елизавета II".

Ранее Володин сообщил "Интерфаксу", что 6 марта в Госдуме пройдет прием, посвященный юбилею Терешковой.

"Мы в принципе хотим формализовать этот день и ввести такую традицию - именно 6 марта ежегодно проводить в Госдуме официальный прием в честь космонавтов, тех, кто имеет отношение к освоению космоса; и этот день мы определим как день приема Терешковой", - рассказал спикер.