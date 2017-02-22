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Верховный суд отменил приговор Ильдару Дадину
В России

Суд отклонил ходатайство Дадина о личном участии в заседании

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президиум Верховного суда (ВС) РФ отказался обеспечить личное участие оппозиционного активиста Ильдара Дадина, осужденного за неоднократное нарушение правил пикетирования, в заседании по проверке его дела.

"Ходатайство Дадина Ильдара Ильдусовича о непосредственном участии в заседании оставить без удовлетворения", - говорится постановлении президиума ВС РФ, оглашенном в среду.

Дадин, участвующий в заседании по видеосвязи, просил президиум ВС РФ суд о личном участии, для чего необходимо было бы доставить его из колонии в Алтайском крае.

В своем решении президиум отметил, что форма участия в режиме видеоконференции признается международным законодательством.

Президиум Верховного суда России в среду рассматривает представление председателя суда, который считает необходимым еще раз проверить приговор осужденному за нарушение правил пикетирования активисту Дадину в связи с решением Конституционного суда (КС РФ).

КС РФ 10 февраля по итогам рассмотрения жалобы активиста на статью 212.1 Уголовного кодекса (УК) РФ (неоднократное нарушение правил организации или проведения митингов, демонстраций и пикетирования) постановил, что вынесенные в отношении Дадина судебные акты подлежат пересмотру.

КС РФ признал оспариваемую статью не противоречащей Конституции РФ, но рекомендовал законодателю ее доработать.

Дадин стал первым и пока единственным осужденным по статье 212.1 УК РФ после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. Максимальной санкцией за данное преступление является лишение свободы сроком на пять лет. К ответственности по статье 212.1 привлекается лицо, ранее совершившее одноименное административное правонарушение (20.2 КоАП РФ) более двух раз в течение 180 дней.

В декабре 2015 года Дадин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного оспоренной статьей. Его приговорили к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до двух с половиной лет.

Теги: Ильдар Дадин
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