Родственники погибшего полицейского в Самарской области заявили иски на 14 млн руб.

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Потерпевшие по делу об убийстве семьи заместителя начальника Главного управления МВД по Самарской области Андрея Гошта предъявили к подсудимым гражданские иски на общую сумму 14 млн рублей. Об этом сообщила журналистам адвокат одного из обвиняемых Александра Колесникова.

"Сын Андрея Гошта попросил 10 млн рублей, отец выжившей девочки попросил 4 млн рублей как компенсацию расходов на ее лечение", - сказала Колесникова в Самарском областном суде в среду.

Она отметила, что ранее трое обвиняемых в своем последнем слове заявили о готовности возместить ущерб, четвертый обвиняемый выступит с последним словом в среду.

В свою очередь, старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Самарской области пояснила журналистам, что потерпевшие заявили "иски о взыскании как материального ущерба, так и морального вреда".

Как сообщалось, суд в среду может вынести приговор по делу об убийстве семьи полицейского.

По версии следствия, в ночь на 24 апреля 2016 года преступники проникли в дом №58 на улице Школьная села Ивашевка Сызранского района Самарской области, где убили хозяина дома - заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области Гошта, пятерых членов его семьи (родителей, супругу, жену брата, племянницу) и пытались убить еще одну малолетнюю племянницу.

В качестве оружия налетчики использовали две деревянные дубинки и биту, которыми наносили удары спящим. С похищенным из дома имуществом общей стоимостью 193 тыс. рублей они скрылись с места происшествия, однако вскоре были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В убийстве семьи полицейского обвиняются Роман Фаталиев, Ислам Бабаев, Махмадали Ахмадов и Орхан Зохрабов. Им инкриминируется разбой (пункты "а, в" части 4 статьи 162 УК РФ), убийство (пункты "а, ж, з" часть 2 статьи 105 УК РФ), покушение на убийство (часть 3 статьи 30 УК РФ и пункты "а, в, ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ).

В ходе расследования все они частично признали свою вину и сотрудничали со следствием, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления.

Суд над ними начался в Самаре в декабре 2016 года и шел в закрытом режиме с участием присяжных. Присяжные признали всех подсудимых виновными, однако вынесли вердикт о снисхождении для Бабаева и Зохрабова.

С учетом вердикта присяжных гособвинение запросило для Фаталиева и Ахмадова пожизненное заключение, для Бабаева и Зохрабова - 25 лет и 26 лет лишения свободы, соответственно.