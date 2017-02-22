Путин определил кандидатов по своей квоте в состав Общественной палаты

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ определился по кандидатурам в рамках своей квоты в состав Общественной палаты РФ, сообщил председатель Высшего Совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов.

"Сегодня, в соответствии с законодательством, президент определил кандидатуры 40 граждан Российской Федерации, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложения войти в состав Общественной палаты РФ", - сказал Грызлов журналистам в среду.

По его словам, "формирование нового состава Общественной палаты - одно из политических событий 2017 года".

Как напомнил Грызлов, закон об Общественной палате был принят четвертым созывом Государственной Думы в 2005 году, в июле был сформирован первый состав ОП под руководством Евгения Велихова.

Грызлов обратил внимание на то, что гражданские инициативы получают поддержку и в дальнейшем учитываются в работе органов власти, все социально значимые законопроекты проходят экспертизу в Общественной палате. Он отметил, что в состав Высшего совета "Единой России" входят известные люди, в том числе имеющие опыт работы в Общественной палате.

"Для партии это важно, и, я уверен, позволит нам работать в интересах гражданского общества в целом", - подчеркнул политик.