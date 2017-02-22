Над РФ создано сплошное радиолокационное поле для защиты от ядерного удара

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Сплошное радиолокационное поле для защиты от ядерного удара создано по периметру границы России, сообщил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Все это (создание новых радиолокационных станций - ИФ) позволило впервые в истории новой России создать по периметру нашей страны сплошное радиолокационное поле, систему предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениям и по всем типам траекторий полета баллистических ракет", - сказал Шойгу в среду, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

По словам министра в 2016 году прошли успешные испытания трех новых радиолокационных станций "Воронеж" в Омске, Барнауле и Енисейске. Кроме этого были доработаны три действующие станции в Барановичах, Мурманске и Печоре.

Шойгу заявил также, что стратегические ядерные силы России поддерживаются на уровне, гарантирующем решение задач ядерного сдерживания.

"Они поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания. В Ракетных войсках стратегического назначения в боеготовом состоянии находятся 99% пусковых установок, из них 96% - в постоянной готовности к немедленному пуску", - сказал Шойгу.

Шойгу сообщил, что в 2016 году авиационные стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными стратегическими самолетами дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС.

"Группировка морских стратегических ядерных сил Тихоокеанского флота усилена ракетным подводным крейсером стратегического назначения "Владимир Мономах". В Вооруженные силы поставлена 41 новая баллистическая ракета. Это позволило достичь 60%-ного уровня оснащения всей ядерной триады современным вооружением, а в Ракетных войсках стратегического назначения - 62%", - заявил глава российского военного ведомства.