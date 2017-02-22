РПЦ озаботилась отсутствием в России научных степеней по богословию

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела внешних церковных связей, ректор Общецерковной аспирантуры митрополит Иларион выразил озабоченность тем, что в России по-прежнему отсутствует возможность получать научные степени по теологии.

"Несмотря на существенное продвижение в деле становления теологии как науки в нашей стране, пока отсутствуют самостоятельные степени кандидата и доктора теологии, хотя доктора теологии уже сотни лет существуют во всем цивилизованном мире", - сказал митрополит на заседании Межрелигиозного совета России.

По его словам, хотя сегодня в номенклатуре Высшей аттестационной комиссии имеется научная специальность "теология", защитившимся по теологии будут присуждаться степени кандидата и доктора по смежным отраслям наук - философским, историческим, филологическим, юридическим, педагогическим, социологическим, "но не по теологии". Таким образом, эту проблему еще предстоит решить в диалоге с государством, отметил митрополит Иларион.