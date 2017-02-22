Совет Адвокатской палаты подтвердил нарушения в работе бывшего адвоката Севастиди

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Совет Адвокатской палаты Краснодарского края согласился с заключением квалификационной комиссии о нарушениях в работе Руслана Зурнаджяна, который представлял интересы осужденной за госизмену Оксаны Севастиди. Ему вынесено предупреждение, сообщил "Интерфаксу" нынешний защитник Севастиди адвокат Иван Павлов, руководитель "Команды 29".

"Совет палаты рассмотрел дисциплинарное производство прошлого адвоката моей подзащитной и назначил ему наказание в виде предупреждения", - заявил Павлов. - "Соответствующие документы будут представлены нами в Верховный суд, которому 15 марта предстоит рассмотреть наше ходатайство о восстановлении сроков на обжалование приговора по делу Оксаны".

Как сообщалось ранее, Верховный суд РФ отложил на 15 марта проверку приговора жительницы Сочи Оксаны Севастиди, осужденной на семь лет за госизмену из-за направленной в Грузию sms-ки о военной технике. Как сообщил журналистам Павлов, заседание было перенесено по ходатайству прокурора, который посчитал, что для восстановления срока для обжалования приговора и рассмотрения жалобы необходимо окончательное решение по предыдущему адвокату осужденной.

"Суд решил дождаться решения совета адвокатской палаты Краснодарского края в отношении адвоката, который не справился с защитой Севастиди. Квалификационная комиссия уже нашла в его действиях нарушения, но окончательное решение пока не принято", - сказал тогда Павлов. Как сообщалось, прежний защитник Севастиди не обжаловал ее приговор.