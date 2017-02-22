В Ингушетии запретили увековечивать память Сталина

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В преддверии 73-летия со дня депортации ингушского народа депутаты ингушского парламента в первом чтении единогласным решением приняли проект закона, налагающий запрет на увековечение памяти Сталина на территории региона, сообщили в "Интерфаксу" в пресс-службе Народного собрания Ингушетии.

"Проект закона предусматривает запрет на увековечение памяти Иосифа Сталина, который подверг массовым репрессиям целые народы, в том числе и ингушей", - сказал сотрудник пресс-службы. Он отметил, что речь идет не только о запрете на установку бюстов и памятников "главному организатору репрессий", но и на присвоение его имени населенным пунктам, улицам, публичное оправдание его деятельности, размещения его изображения в общественных местах и в административных помещениях с целью возвеличивания его личности.

Законопроект на рассмотрение внесла группа депутатов Народного собрания. В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что Сталин осуществлял непосредственное руководство при проведении политических репрессий.

23 февраля 2017 года исполняется 73 года со дня депортации ингушского и чеченского народов. В этот день 91 тыс. 250 ингушей были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Целый народ по ложному обвинению в "измене родине" был депортирован с исторической родины. В ссылке от голода, холода и болезней погибла почти половина населения.

Как и ингушский народ, тотальной депортации были подвергнуты многие другие народы Северного Кавказа. Жертвами тоталитаризма стали более 3,5 млн человек, представители более 60 национальностей. В 1957 году репрессированные народы, в том числе и ингуши, были реабилитированы.