Орешкин заменил Улюкаева в НФС и Нацсовете по обеспечению финстабильности

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сменил Алексея Улюкаева в составе Национального финансового совета (НФС) Банка России, соответствующее распоряжение от 18 февраля подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Национальный финансовый совет - коллегиальный орган Банка России. Состоит из 12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации, трое - Госдумой, трое - президентом РФ, еще трое - правительством. Кроме того, в состав НФС входит председатель Банка России.

Актуальный состав НФС на сайте Банка России отсутствует. Ранее сообщалось, что Госдума направит в совет в качестве своих представителей глав думских комитетов по финансовому рынку Анатолия Аксакова, по бюджету и налогам Андрея Макарова и по экономической политике Сергея Жигарева.

Распоряжение также вносит изменения в состав Национального совета по обеспечению финансовой стабильности (НСФС): вместо Улюкаева туда вошел Орешкин. Одновременно Орешкин покинул секретариат НСФС, в котором он состоял еще будучи замминистра финансов. В секретариате его сменил замминистра финансов Владимир Колычев.

Вместо бывшего директора департамента финансовой стабильности ЦБ Сергея Моисеева, который в декабре 2016 года стал советником первого зампреда ЦБ, в секретариат НСФС вошла заместитель главы департамента финстабильности Елизавета Данилова.

Кроме того, из состава НСФС исключен бывший первый зампред ЦБ Алексей Симановский, в октябре прошлого года перешедший на должность советника председателя Банка России. Его заменит зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Нацсовет по обеспечению финансовой стабильности, созданный в 2013 году и возглавляемый первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым, дает рекомендации федеральным органам исполнительной власти и ЦБ по вопросам наблюдения за состоянием устойчивости финансовой системы, системных рисков и угроз финансовой стабильности, а также характера и режима применения мер по снижению этих рисков.