Жириновский заявил о планах Эрдогана вывести Турцию из НАТО

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР и ее фракции в Госдуме Владимир Жириновский утверждает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ему, что Анкара в будущем собирается выйти из НАТО.

"Я с президентом Эрдоганом разговаривал - он мне лично сказал, что Турция в перспективе выйдет из НАТО", - сообщил Жириновский на заседании Госдумы в среду, выступая в рамках "правительственного часа" с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу.

По мнению Жириновский, фактически сложился союз - Россия, Турция - Иран, существование которого лидер ЛДПР считает целесообразным.

В ноябре прошлого года, Жириновский с группой депутатов Госдумы от партии побывал в Анкаре и 24 числа встретился с президентом Турции. Как информировала тогда пресс-служба партии, речь шла об углублении российско-турецких отношений. В частности, Жириновский говорил о целесообразности "союза России и Турции" и высказывался за их объединение в борьбе против "провокаций Запада", а также для того, чтобы вместе противостоять "террористам из ИГ" (запрещенная в РФ организация - ИФ).

Как утверждают в партии, Жириновский по итогам этой поездки сделал вывод: "Турция сегодня начинает отходить от европейской политики, курс которой ее не устраивает".