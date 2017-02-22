Реестр новостных агрегаторов первыми пополнили СМИ2 и Новости Mail.Ru

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - СМИ2 и Новости Mail.Ru стали первыми в реестре новостных агрегаторов, созданном Роскомнадзором.

"На основании представленных данных о посещаемости и идентификационных сведений новостные порталы СМИ2 и Новости Mail.Ru включены в реестр новостных агрегаторов", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Роскомнадзора.

Таким образом, реестр новостных агрегаторов начал работу. На сайте есть возможность возможность создания личного кабинета для владельцев агрегаторов.

Поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вступили в силу 1 января 2017 года.

Законом введено определение владельца новостного агрегатора, установлены его обязанности, административная ответственность в случае нарушения законодательства РФ. Согласно поправкам, Роскомнадзор формирует и ведет реестр новостных агрегаторов, а также составляет протоколы об административных правонарушениях.

По решению Роскомнадзора до конца марта действует адаптационный период, в течение которого меры ответственности к агрегаторам не применяются.