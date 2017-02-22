Работой Путина на посту президента РФ остались довольны 84% россиян

По мнению 53% россиян, дела в стране в целом идут в правильном направлении

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 84% россиян, недовольны его работой - 15%, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Деятельность Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России вызывает симпатии у 52% респондентов. Не одобряют его деятельность 47% граждан. Единой оценки правительству РФ россияне поставить не могут: 49% россиян сказали, что довольны кабинетом министров, а 49% - нет.

Работу Государственной Думы РФ одобряют 42% респондентов, не одобряют - 57%. Деятельностью своих губернаторов (в Москве мэра - ИФ) удовлетворены 52% респондентов, а 46% - нет.

Кому доверяют

Респондентов также попросили назвать 5-6 политиков, общественных деятелей, которым они более всего доверяют.

Топ-3 рейтинга остается неизменным: на первом месте по-прежнему Путин (52%), второе место делят глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров (по 22%).

Далее следуют: лидер ЛДПР Владимир Жириновский (14%), Медведев (12%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (9%), патриарх Кирилл и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов (по 4%), глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и мэр Москвы Сергей Собянин (по 3%).

Не доверяют никому из российских политиков 17% респондентов, а 15% заявили, что не интересуются политикой.

По мнению 53% россиян, дела в стране в целом идут в правильном направлении. Обратного мнения придерживается 31% респондентов, затруднились ответить 16%.

Опрос проведен 17-20 февраля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.