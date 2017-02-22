Главные новости
В РоссииВ Минобороны РФ создали войска информационных операцийВ РоссииПрезидиум Верховного суда отменил приговор ДадинуВ миреШойгу заявил о близком завершении войны в Сирии
В России

Работой Путина на посту президента РФ остались довольны 84% россиян

По мнению 53% россиян, дела в стране в целом идут в правильном направлении

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 84% россиян, недовольны его работой - 15%, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Деятельность Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России вызывает симпатии у 52% респондентов. Не одобряют его деятельность 47% граждан. Единой оценки правительству РФ россияне поставить не могут: 49% россиян сказали, что довольны кабинетом министров, а 49% - нет.

Работу Государственной Думы РФ одобряют 42% респондентов, не одобряют - 57%. Деятельностью своих губернаторов (в Москве мэра - ИФ) удовлетворены 52% респондентов, а 46% - нет.

Кому доверяют

Респондентов также попросили назвать 5-6 политиков, общественных деятелей, которым они более всего доверяют.

Топ-3 рейтинга остается неизменным: на первом месте по-прежнему Путин (52%), второе место делят глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров (по 22%).

Далее следуют: лидер ЛДПР Владимир Жириновский (14%), Медведев (12%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (9%), патриарх Кирилл и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов (по 4%), глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и мэр Москвы Сергей Собянин (по 3%).

Не доверяют никому из российских политиков 17% респондентов, а 15% заявили, что не интересуются политикой.

По мнению 53% россиян, дела в стране в целом идут в правильном направлении. Обратного мнения придерживается 31% респондентов, затруднились ответить 16%.

Опрос проведен 17-20 февраля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Теги: Левада-Центр, Владимир Путин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
В Минобороны РФ создали войска информационных операцийВ Минобороны РФ создали войска информационных операций
Новая структура будет отвечать за контрпропагандуПодробнее
В парке "Патриот" построят мини-копию Рейхстага для тренировок юнармейцевВ парке "Патриот" построят мини-копию Рейхстага для тренировок юнармейцев
По словам Шойгу, он нужен для того, чтобы "юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место"Подробнее
Двое обвиняемых в убийстве семьи полицейского в Самарской области осуждены пожизненноДвое обвиняемых в убийстве семьи полицейского в Самарской области осуждены пожизненно
Еще двое подсудимых получили по 26 и 25 лет заключенияПодробнее
Президиум Верховного суда отменил приговор ДадинуПрезидиум Верховного суда отменил приговор Дадину
Президиум постановил освободить оппозиционера из-под стражи и признать за ним право на реабилитацию, его дело закрытоПодробнее
Похороны Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в МосквеПохороны Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в Москве
Прощание с покойным постпредом РФ при ООН начнется в среду в Нью-ЙоркеПодробнее
Прокуратура подтвердила запрос о возбуждении нового дела на главу "Почты России"Прокуратура подтвердила запрос о возбуждении нового дела на главу "Почты России"
Дело по материалам первой проверки в отношении Страшнова до сих пор не возбужденоПодробнее
Прокуратура попросила завести на гендиректора "Почты России" еще одно делоПрокуратура попросила завести на гендиректора "Почты России" еще одно дело
Поводом для очередных претензий стали премии в 270 млн рублей для замов Дмитрия СтрашноваПодробнее
Южно-Сахалинский суд оставил под стражей экс-губернатора ХорошавинаЮжно-Сахалинский суд оставил под стражей экс-губернатора Хорошавина
Судья отклонил более десяти ходатайств защиты и назначил слушания по существу на 6 мартаПодробнее
В Госдуме предложили возродить советскую систему кооперативного строительстваВ Госдуме предложили возродить советскую систему кооперативного строительства
Жильцам предлагают давать в собственность не квартиры, а паи с правом бессрочного пользованияПодробнее
Мосгорсуд усмотрел ложные основания для приема гражданства РФ владельцем "Ведомостей"Мосгорсуд усмотрел ложные основания для приема гражданства РФ владельцем "Ведомостей"
Демьян Кудрявцев подтвердил информацию о судебном разбирательстве, но не уточнил, какие данные суд счел ложнымиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи
Цитата дня

В парке "Патриот" строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место

Сергей Шойгу о планах развития парка "Патриот" в Подмосковье

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Минобороны РФ создали войска информационных операцийВ РоссииПрезидиум Верховного суда отменил приговор ДадинуВ миреШойгу заявил о близком завершении войны в СирииВ миреЯнукович предложил провести референдум о статусе Донбасса
Офицер запаса застрелил одного из напавших на него грабителей в Петербурге
Шаманов объяснил назначение войск информационных операций
Глава ДНР прокомментировал идею Януковича о референдуме по статусу Донбаса
Захарченко заявил о кратном росте заявок на паспорта ДНР после их признания Россией
Работой Путина на посту президента РФ остались довольны 84% россиян
Роснедра выдали СП "Полюса" и "Ростеха" лицензию на месторождение Сухой Лог
Реестр новостных агрегаторов первыми пополнили СМИ2 и Новости Mail.Ru
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи