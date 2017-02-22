Офицер запаса застрелил одного из напавших на него грабителей в Петербурге

Преступники вели слежку за мужчиной, который незадолго до этого получил деньги

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - На офицера запаса вооруженных сил совершено нападение в Петербурге, мужчина застрелил одного из преступников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области в среду.

"Около 14.15 на парковке торгового центра на улице Савушкина неизвестные совершили разбойное нападение на офицера вооружённых сил в запасе, который незадолго до этого получил деньги. В мужчину произвели выстрел, по предварительным данным, из травматического оружия. Пуля попала в его портфель", - сказал собеседник.

Офицер имел при себе наградной пистолет, который находился при нем на законных основаниях.

"При нападении мужчина, защищаясь, открыл ответный огонь. Один из нападавших был убит. Предположительно, второй нападавший ранен. После этого преступники скрылись с места происшествия. В настоящий момент по городу полицией объявлен план "перехват", направленный на их задержание", - добавили в главке.

Как отметил собеседник, нападавшие вели за мужчиной предварительную слежку. Сумму денег, находившихся при нем, и количество нападавших в МВД не уточнили.

Рассматривается вопрос о награждении офицера запаса, добавили в полиции.