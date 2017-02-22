Главным событием месяца для россиян стало возобновление боев в Донбассе

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Самыми запоминающимися для россиян событиями последних четырех недель стали события на Украине - возобновление боев в Донбассе (25%) и убийство командира батальона "Сомали" самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых, более известного как Гиви (16%), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

По 22% россиян включили в список событий рост цен/обесценивание денег/ухудшение уровня жизни и вступление Дональда Трампа в должность президента США, 18% - падение самолета Минобороны Ту-154 в Черное море.

По 17% респондентов указали на массовые отравления жидкостью "Боярышник" в Иркутске и убийство российского посла в Турции, 11% - освобождение президентом РФ от занимаемых должностей ряда генералов силовых ведомств.

Кроме того, для каждого десятого самыми яркими событиями стали празднование Нового Года (12%) и Рождества (8%) и новогодние каникулы (9%).

Еще 9% россиян считают важным событием меморандум комиссии РАН о признании гомеопатии лженаукой.

По 7% назвали введение Россией пограничной зоны на границе с Белоруссией, принятие закона о декриминализации побоев в семье, информация о запуске программы продовольственной помощи малоимущим гражданам/электронных продовольственных карт.

Опрос проведен 17-20 февраля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. События не зачитывались респондентам; они сами называли события, которые запомнили.