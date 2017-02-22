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Фейсбук заблокировал аккаунт советника Путина по вопросам интернета

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Фейсбук временно заблокировал аккаунт советника президента России по вопросам интернета Германа Клименко.

"ФБ забанил меня и перехожу во ВКонтакт", - сообщил Клименко на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

К своему сообщению он приложил скриншоты из фейсбука, в котором администрация соцсети сообщает, что доступ к его публикациям заблокирован на три дня. В пояснении администрации говорится, что аккаунт был заблокирован по обращению "третьего лица", которое указало, что материалы на странице советника нарушают его авторские права.

Администрация уточнила, что если Клименко продолжит публиковать подобные материалы, то его аккаунт будет заблокирован навсегда.

На запрос "Интерфакса" в пресс-службу фейсбука пришел автоматический ответ о том, что представитель соцсети в связи с праздниками будет недоступен до 2 марта.

Теги: Герман Клименко
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