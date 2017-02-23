В Подмосковье на Минском шоссе столкнулись почти 30 машин

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Около 30 автомобилей столкнулись на Минском шоссе в Московской области, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе регионального главка полиции.
"В районе 38-го км Минского шоссе произошло несколько мелких ДТП. В общей сложности 27 автомобилей получили различные повреждения, в результате случившегося пострадали два человека", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, по факту происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.
Между тем, очевидец происшествия сообщил "Интерфаксу", что авария произошла под эстакадой на пересечении Минского шоссе и поворотом на Жаворонки.
"Очень крупная авария. Давно такого не видел. Несколько машин восстановлению не подлежат, явно есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что массовое ДТП привело к серьезной пробке на Минском шоссе в сторону области, автомобили двигаются очень медленно. Ситуацию усугубляет идущий снег.