В Подмосковье на Минском шоссе столкнулись почти 30 машин

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Около 30 автомобилей столкнулись на Минском шоссе в Московской области, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе регионального главка полиции.

"В районе 38-го км Минского шоссе произошло несколько мелких ДТП. В общей сложности 27 автомобилей получили различные повреждения, в результате случившегося пострадали два человека", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, по факту происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

Между тем, очевидец происшествия сообщил "Интерфаксу", что авария произошла под эстакадой на пересечении Минского шоссе и поворотом на Жаворонки.

"Очень крупная авария. Давно такого не видел. Несколько машин восстановлению не подлежат, явно есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что массовое ДТП привело к серьезной пробке на Минском шоссе в сторону области, автомобили двигаются очень медленно. Ситуацию усугубляет идущий снег.