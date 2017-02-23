Путин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам Сирии

Как заявил президент, поход проходил в условиях противодействиях, а не помощи "от некоторых так называемых партнеров"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская корабельная группировка была направлена к берегам Сирии по его личной инициативе, подчеркнув, что с решением стоявших в ходе похода задач справились и моряки, и оборонный комплекс.

"Министр (обороны - ИФ) и начальник Генштаба знают, что инициатива вашего похода и подготовка к нему - это моя личная инициатива", - сказал Путин на встрече с военными моряками, участниками похода к берегам Сирии.

Он отдельно поблагодарил представителей промышленности, которые в короткие сроки подготовили технику и материальную часть. "Они подготовили вас, а вы блестяще справились с поставленными задачами", - подчеркнул глава государства.

"Вы сейчас говорили о сложностях в ходе выполнения боевой задачи. Я так и думал, что эти сложности будут, и вам нужно будет их преодолевать. И вы это все сделали. Задача была непростая и комплексная. Очень приятно, что вы справились со всеми ее составляющими", - отметил Путин.

По его словам, "это, безусловно, хороший шаг в развитии российского военного флота во всех его компонентах".

Как заявил президент, поход проходил в условиях противодействия усилиям в борьбе с международным терроризмом, а не помощи от некоторых наших так называемых партнеров.

Президент подчеркнул, что в ходе этой операции "много было сделано впервые: это и применение современной техники - имею в виду не только применение Миг-29 в морском исполнении, но и применение высокоточного оружия".