Автобус с паломниками перевернулся в Волгоградской области

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Автобус с группой паломников перевернулся в Волгоградской области, сообщил "Интерфаксу" представитель ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.

Авария произошла около 19:00 по московскому времени в Ольховском районе области. Автобус ехал по дороге Ольховка-Камышин, его водитель из-за сложных погодных условий не справился с управлением и съехал на обочину. На обочине автобус "Неоплан" опрокинулся. В салоне находились паломники, ехавшие из Пятигорска в Самару, группа насчитывает 31 человека. Трое пассажиров получили различные травмы, ушибы и переломы и были госпитализированы.

Остальных пассажиров попытаются разместить в гостиницах города Ольховка. На месте происшествия работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Правоохранителям предстоит установить, была ли законной перевозка паломников.